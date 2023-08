Papa recebido por milhares de jovens no Parque Tejo

O Papa Francisco chegou hoje de papamóvel pouco antes 20:30 ao Parque Tejo, Lisboa, onde foi recebido com saudações e acenos pelos milhares de pessoas que o aguardavam no recinto há já várias horas.

O líder da Igreja Católica chegou ao recinto de 10 hectares, com o Tejo como pano de fundo, para a celebração da vigília, um dos momentos mais aguardados da Jornada Mundial da Juventude (JMJ).

Francisco percorreu uma parte do recinto sempre a ser saudado pelos peregrinos tendo chegado ao altar-palco às 20:40 ao som do hino da jornada "Há pressa no ar".

O hino foi cantado e tocado pelo coro e a orquestra da JMJ 2023, que tem 210 cantores e 100 músicos de todas as dioceses portuguesas e é dirigido pela maestrina Joana Carneiro. Pouco depois de o Papa se sentar, dois caças da Força Aérea sobrevoaram o recinto.

Além da multidão no recinto, havia também pessoas que se encontravam nas imediações nos topos de prédios. Momentos antes da chegada do Papa, a organização pediu aos peregrinos, através dos microfones, para se colocarem nos seus setores para o receberem. "Esta é a juventude do Papa" e "Papa Francisco" eram as frases mais ouvidas nos minutos que antecederam a chegada do líder da Igreja Católico ao Parque Tejo.

Este é o quarto e penúltimo dia da JMJ, encontro de jovens de todo o mundo com o Papa e que este ano decorre em Lisboa.