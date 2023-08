O segundo dia do Papa Francisco em 12 frases

Seleção de frases proferidas hoje pelo Papa Francisco, que está em Lisboa a presidir à Jornada Mundial da Juventude até domingo:

"Não devemos ter medo de nos sentir inquietos, de pensar que tudo o que possamos fazer não basta. Neste sentido e dentro de uma justa medida ser descontente é um bom antídoto contra a presunção da autossuficiência e do narcisismo."

"À universidade que se comprometeu a formar as novas gerações, seria um desperdício pensá-la apenas para perpetuar o atual sistema elitista e desigual do mundo com o ensino superior que continua a ser um privilégio de poucos (...). Se quem recebeu um ensino superior não se esforça por restituir aquilo de que beneficiou, significa que não compreendeu profundamente o que lhe foi oferecido."

"Devemos reconhecer a urgência dramática de cuidar da casa comum. No entanto, isso não pode ser feito sem uma conversão do coração e uma mudança da visão antropológica subjacente à economia e à política. Não podemos contentar-nos com simples medidas paliativas ou com tímidos e ambíguos compromissos (...) Trata-se, pelo contrário, de tomar a peito o que infelizmente continua a ser adiado: a necessidade de redefinir o que chamamos progresso e evolução."

"Não esqueçais que temos necessidade de uma ecologia integral, de escutar o sofrimento do planeta juntamente com o dos pobres; necessidade de colocar o drama da desertificação em paralelo com o dos refugiados; o tema das migrações juntamente com a queda da natalidade; necessidade de nos ocuparmos da dimensão material da vida no âmbito de uma dimensão espiritual. Não queremos polarizações, mas visões de conjunto."

"Não basta que um cristão esteja convencido, deve ser convincente (...) Além disso, o cristianismo não pode ser habitado como uma fortaleza cercada de muros, que ergue baluartes contra o mundo."

"Uma vida sem crises é uma vida assética (...), é como água destilada. Água destilada é uma água sem crises. Não tem sabor a nada, não serve para nada, a não ser para guardar no roupeiro e fechar a porta."

"Há que assumir e resolver as crises. Nas crises há que caminhar, assumi-las e raramente a sós. Isso também é importante. Caminhando juntos para enfrentar juntos a crise. E para comer uma feijoada."

"Às vezes na vida há que sujar as mãos para não sujar o coração."

"São as ilusões do virtual e devemos estar atentos para não nos deixarmos enganar, porque muitas realidades que nos atraem e prometem felicidade depois mostram-se pelo que são, coisas vãs, coisas supérfluas, coisas que não servem e que nos deixam vazios por dentro."

"Com efeito, o teu nome é conhecido, aparece nas redes sociais, é processado por algoritmos que lhe associam gostos e preferências. Mas tudo isso não interpela a tua singularidade, mas a tua utilidade para estudos de mercado."

"Nunca te canses de perguntar. Fazer perguntas é bom (...) quem pergunta permanece inquieto e a inquietação é o melhor remédio contra a habituação, aquela normalidade rasteira que anestesia a alma."