Papa despede-se da multidão com aceno e regressa de papamóvel à Nunciatura

O Papa Francisco despediu-se às 19:00 dos milhares de pessoas que o foram ver ao Parque Eduardo VII, Lisboa, com um aceno, para regressar no papamóvel à Nunciatura Apostólica.

O Papa seguiu pela avenida Sidónio Pais, chegando sete minutos depois à Nunciatura, onde foi mais uma vez recebido por populares, crianças e bebés.

Os milhares de pessoas que participaram na cerimónia de acolhimento aos jovens da Jornada Mundial de Juventude (JMJ), cerca de meio milhão, segundo o Vaticano, começaram a desmobilizar depois das 19:00.

Fonte da equipa de segurança do Parque Eduardo VIII confirmou à Lusa que as pessoas estão a sair por 12 portas do espaço onde decorreu o primeiro momento do encontro entre o Papa e os jovens da JMJ.