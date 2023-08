A região Norte "recebeu 5,8 milhões de hóspedes no primeiro semestre", um valor que segundo o Jornal de Notícias, já supera a Madeira. "Festivais de música ajudam", acrescenta o matutino num dos destaques da sua edição impressa de hoje.

Conheça os restantes temas que marcam a imprensa nacional, neste sábado, dia 5 de Agosto.

Eis os títulos dos jornais de hoje:

Público

- "PRR derrapa em toda a Europa com apenas 20% de verbas pagas em dois anos"

- "Viagens: São Paulo, a megalópole insaciável"

- "Fernando Ruas tem assessores pagos por associação privada em Viseu"

- "Jornada da Juventude: Francisco fez o elogio do amor perante 800 mil fiéis em Lisboa"

- "Reportagem: Eles acolheram peregrinos, sem olhar a números e origens"

- "Entrevista: 'Não há limbo' para museus que não passem para municípios. Secretária de Estado Isabel Cordeiro explica o que muda na grande reforma do património"

- "De onde vem o carisma formidável deste Papa? Opinião. António Barreto escreve sobre uma Jornada que 'social, cultural e politicamente beneficiou o país'"

- "África: Níger pode ser o próximo alvo dos Wagner de Prigozhin"

- "Banca: Taxa de stress vai ser reduzida a metade para facilitar crédito"

Jornal de Notícias

- "Apoio ao estudo dos alunos em risco por falta de professores"

- "Norte já atrai mais turistas estrangeiros do que a Madeira"

- "JMJ. 'Eu também choro', confessou o Papa aos jovens"

- "Pré-época: Águias e dragões com as mesmas vitórias"

- "Porto: Filhos de Marco 'Orelhas' presos por atacar amiga de Igor"

- "Motard: Dava a volta ao mundo e morreu no Paquistão"

- "Dinheiro Vivo: Créditos facilitados a partir de setembro"

Diário de Notícias

- "Máximo histórico no alojamento local. Novos registos disparam 68%"

- "Via Sacra: Papa pede aos jovens compromisso pela mudança e que manifestem atitude e força"

- "Brunch com... Paulo Dalla Nora Macedo, economista e sócio do Cícero Bistrot: 'O que me entristeceu no Brasil é que o bolsonarismo trouxe à tona o pior da sociedade'"

- "Alta Tensão. Fernando Alvim: 'Geringonça acabou por provar que era melhor até do que a maioria absoluta'"

- "Trump: Juan, Aileen e Tanya. Os três imigrantes que vão julgar ex-presidente dos EUA"

- "Crédito: Banco de Portugal alivia regras para cálculo da taxa de esforço nos empréstimos para habitação e consumo"

Correio da Manhã

- "800 mil com o Papa, Francisco visita zona pobre de Lisboa, 'O 25 de abril não chegou ao Bairro da Liberdade', Santo Padre reza hoje em Fátima"

- "Bancos abrem torneira do crédito, Banco de Portugal permite"

- "Segunda-feira gasóleo sofre novo aumento brutal"

- "Nuno Castanheira: Morre em viagem à volta do mundo"

- "Por tentarem matar: Filhos e genro de 'Orelhas' detidos"

- "Pressionava pacientes: Médico preso por extorquir 20 mil Euro"

A Bola

- "Beltrán entusiasma, Já há contactos pelo avançado"

- "Sporting: Hjulmand ganha força"

- "FC Porto: Alan Varela está a chegar, Tottenham dá 4 milhões por Taremi"

O Jogo

- "Sérgio fecha a porta, Alan Varela assina na próxima semana"

- "Benfica: Beltrán na linha de Enzo"

- "Sporting: Hjulmand encaminhado"

- "Braga: Tormena fora da Champions"

- "V. Guimarães: Reação rápida obrigatória"

- "Ciclismo: Almeida por um segundo, Volta à Polónia"

Record

- "Negócio Beltrán, Benfica em conversações pelo avançado"

- "Impasse por Trubin, Shakhtar pede 22 MEuro"

- "Sporting: Agora falta Hjulmand"

- FC Porto: Tottenham em cima de Taremi, SAD quer 30 MEuro"