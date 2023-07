Polícia brasileira realiza operação contra desmatamento em terras indígenas

A Polícia Federal brasileira anunciou hoje ter realizado uma operação "com o objetivo de reprimir crimes ambientais" na Terra Indígena Karipuna e no Parque Nacional do Mapinguari, em Rondónia.

A operação contou com a presença de 21 policias federais, treinados no combate a crimes ambientais em área de selva.

"Em Karipuna foram encontrados e inutilizados dois acampamentos, que funcionavam como base para o desmatamento da área protegida", indicou a Polícia Federal em comunicado.

No Parque Nacional do Mapinguari, local em que ocorria extração ilegal de ouro, foi verificada uma grande área de devastação ambiental, "em que a mineração era praticada sem autorização dos órgãos responsáveis", acrescentaram as autoridades brasileiras, detalhando terem sido inutilizados oito acampamentos, nove motores de dragagem, quatro geradores de energia elétrica e uma embarcação.

A desflorestação na Amazónia brasileira foi reduzida em 34% no primeiro semestre de 2023, os primeiros seis meses do Governo de Lula da Silva, que se comprometeu a reduzir a zero a destruição da maior floresta tropical do mundo até 2030.