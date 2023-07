Zelensky diz que quer ir ao Brasil e que Lula da Silva pode ajudar no processo de paz

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse que gostaria de visitar o Brasil e considerou que o homólogo brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, pode ajudar no processo de paz unindo a América Latina, numa entrevista à GloboNews exibida hoje.

"A América Latina é muito importante para mim, especialmente o Brasil. Os outros países também. Eu queria, sim. Se eu receber o convite, eu vou. Se ele [Lula da Silva] conseguir reunir outros líderes da América Latina, podemos reunir-nos no Brasil. Ou em outro lugar. Isso também vai ajudar muito o mundo todo, para que a paz chegue", disse Zelensky.

"Primeiro, preciso de coisas bem concretas. Que ele [Lula da Silva] una a América Latina e nos dê oportunidade de fazer uma reunião e conversar. Segundo, há crime de agressão contra a nossa soberania e integridade territorial. Sei que Lula e os brasileiros apoiam a soberania da Ucrânia e precisamos desse apoio", declarou, num outro momento da entrevista.

Em resposta às declarações do líder ucraniano, o Ministério das Relações Exteriores do país sul-americano afirmou à GloboNews que Zelensky é "bem-vindo" no Brasil.

Há alguns meses o Brasil tentou sem sucesso mediar o conflito no Leste europeu e chegou a apresentar uma das várias propostas de paz que têm surgido como alternativa à de Zelensky, que se recusa a sentar-se para negociar com a Rússia se não forem consideradas todas as suas condições, entre as quais a recuperação de todos os territórios ocupados pela Rússia.

Lula da Silva é um dos líderes mundiais que ainda não conheceu Zelensky, que na cimeira do G7 realizada em Hiroshima, no Japão, não compareceu a um encontro que havia solicitado ao Governo brasileiro.

O chefe de Estado brasileiro afirmou ter ficado chateado após a delegação ucraniana adiar o encontro até finalmente não aparecer.

"Cada um de nós tem os seus próprios horários", afirmou Zelensky.

Dias depois, de Kiev, desvalorizaram esse desencontro e afirmaram que haveria mais ocasiões num futuro próximo para os dois líderes se encontrarem.

A ofensiva militar russa no território ucraniano, lançada a 24 de fevereiro do ano passado, mergulhou a Europa naquela que é considerada a crise de segurança mais grave desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

A invasão russa -- justificada pelo Presidente russo, Vladimir Putin, com a necessidade de "desnazificar" e desmilitarizar a Ucrânia para segurança da Rússia - foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que tem respondido com envio de armamento para a Ucrânia e imposição à Rússia de sanções políticas e económicas.