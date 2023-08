Papa pede aos jovens para não se deixarem enganar pelas ilusões do mundo virtual

O Papa Francisco pediu hoje aos jovens para não se deixarem enganar pelas ilusões do mundo virtual, na cerimónia de acolhimento na Jornada Mundial da Juventude (JMJ), em Lisboa.

"São as ilusões do virtual e devemos estar atentos para não nos deixarmos enganar, porque muitas realidades que nos atraem e prometem felicidade depois mostram-se pelo que são, coisas vãs, coisas supérfluas, coisas que não servem e que nos deixam vazios por dentro", disse Francisco, no Parque Eduardo VII, denominado por estes dias Colina do Encontro.

Antes, Francisco disse aos jovens, tratando-os por tu, que muitos, hoje, não são chamados pelo nome.

"Com efeito, o teu nome é conhecido, aparece nas redes sociais, é processado por algoritmos que lhe associam gostos e preferências. Mas tudo isso não interpela a tua singularidade, mas a tua utilidade para estudos de mercado", alertou, questionando: "Quantos lobos se escondem por trás de sorrisos de falsa bondade, dizendo que sabem quem és, mas sem te querer bem, insinuando que creem em ti e prometendo que serás alguém, para depois te deixarem sozinho, quando já não lhes fores útil".