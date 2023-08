'Guerra dos drones' durante a noite com ataques simultâneos russos e ucranianos

A Ucrânia destruiu 28 mísseis e 15 aparelhos aéreos não tripulados ('drones') russos durante as últimas horas, enquanto a Rússia afirma ter derrubado "'drones' ucranianos" em seis regiões do país, incluindo Moscovo.

O Ministério da Defesa da Rússia informou que durante "toda a noite" as defesas antiaéreas "frustraram as tentativas do regime de Kiev que tentou levar a cabo um ataque terrorista com aparelhos não tripuladas contra objetivos na Federação Russa."

De acordo com o mesmo comunicado, os sistemas antiaéreos destruíram entre a noite de terça-feira e a madrugada de hoje três 'drones' na região de Briansk, na fronteira com a Ucrânia.

Outro ataques com 'drones' atribuídos à Ucrânia atingira as províncias de Oriol, Kaluga, Riazán sendo que um dos aparelhos foi derrubado na região de Moscovo.

Segundo o Ministério da Defesa da Rússia foram destruídos um total de oito 'drones'.

Os ataques não fizeram feridos nem provocaram danos materiais na Rússia, segundo a versão oficial.

Por outro lado, a Força Aérea ucraniana afirmou ter abatido 28 mísseis e 15 'drones' na madrugada de hoje, durante "um ataque das forças russas" contra a capital Kiev e outras regiões da Ucrânia.

"Vinte e oito mísseis de cruzeiro e 15 'drones' de ataque foram destruídos", disse a Força Aérea, acrescentando que um total de 44 projéteis foram lançados pelas forças russas nas últimas horas.

Até ao momento não foram apuradas informações sobre eventuais vítimas ou danos materiais do último ataque russo contra o território ucraniano.