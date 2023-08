Ataque russo mata quatro funcionários de uma escola ucraniana

Pelo menos quatro funcionários de uma escola da região de Sumi, no nordeste da Ucrânia e na fronteira com a Rússia, morreram hoje num ataque russo que atingiu o estabelecimento de ensino onde trabalhavam, divulgaram as autoridades ucranianas.

"O número de vítimas do ataque russo a uma escola (na cidade de Romni) aumentou para quatro", informou o Ministério do Interior ucraniano num comunicado, citado pelas agências internacionais.

Anteriormente, as informações divulgadas davam conta da morte de dois professores.

Os funcionários mortos são o diretor da escola, o vice-diretor, a secretária e a bibliotecária.

Quatro pessoas que passavam perto do estabelecimento de ensino no momento do ataque ficaram feridas.

As informações divulgadas pela Ucrânia e pela Rússia sobre o curso da guerra não podem ser verificadas de imediato de forma independente.

Desde o início da invasão russa, em 24 de fevereiro de 2022, a ONU contabilizou a morte de mais de 9 mil civis, admitindo, porém, que o número pode ser superior.