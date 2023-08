Fogo que começou na segunda-feira em Ponte da Barca em fase de resolução

O incêndio que começou na segunda-feira em Touvedo (São Lourenço e Salvador), em Ponte da Barca, entrou em fase de resolução pelas 09:20, informou hoje a Proteção Civil.

De acordo com a página da Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, pelas 09:20, o fogo naquele concelho do distrito de Viana do Castelo, que está agora "sem perigo de propagação", mobilizava 128 homens, 42 viaturas e um meio aéreo.

O incêndio começou pelas 16:12 de segunda-feira, numa zona com difíceis acessos, e propagou-se de forma rápida devido ao "alinhamento do vento com o declive", indicou na ocasião à Lusa o comandante operacional distrital de Viana do Castelo.