Fogo em lixeira de Indonésia obriga a estado de emergência

As autoridades da província indonésia de Java decretaram hoje o estado de emergência na sequência de um incêndio que se prolonga há vários dias num aterro sanitário, libertando um fumo espesso que já provocou hospitalizações de residentes locais.

Desde terça-feira que o fogo tem vindo a alastrar-se no aterro de Sarimukti, onde se acumulam os resíduos da cidade de Bandung onde vivem 2,5 milhões de habitantes.

Pelo menos 30 veículos de combate a incêndios tentaram conter, sem sucesso, o fogo se propagou a uma área de 25 hectares sendo que o trabalho dos bombeiros é dificultado pelas altas temperaturas e ventos fortes.

As autoridades decretaram o estado de emergência na região por um período de 21 dias, de acordo com Hengky Kurniawan, chefe da província de Java Ocidental.

Afetados pelos fumos tóxicos, pelo menos 67 residentes locais desenvolveram infeções respiratórias ligeiras e duas pessoas foram hospitalizados, informou fonte hospitalar.

Os alunos de uma escola primária situada a seis quilómetros do incêndio foram aconselhados a ficar em casa, informou o diretor do estabelecimento de ensino.

As principais cidades da província de Java, a ilha com a maior densidade populacional do arquipélago indonésio, não dispõem das infraestruturas modernas necessárias para o tratamento do lixo.