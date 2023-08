Universidade de Évora preenche 95% das vagas na 1.ª fase do CNA

A Universidade de Évora (UÉ) anunciou hoje ter preenchido 95% das vagas na 1.ª fase do concurso nacional de acesso, com a colocação de um total de 1.290 novos estudantes, mantendo a tendência de crescimento dos últimos anos.

Em comunicado enviado à agência Lusa, a UÉ indica que nesta 1.ª fase do concurso nacional de acesso (CNA) 2022/2023, "98%" dos estudantes colocados escolheu aquela universidade como primeira opção.

"Neste ano letivo a UÉ disponibilizou 1.357 vagas, distribuídas por 40 cursos de licenciatura e mestrado integrado. Nos três últimos anos, o número de estudantes colocados na 1.ª fase na UÉ tem vindo a aumentar, correspondendo a um crescimento acumulado de 30 % relativamente a 2020/2021", lê-se no documento.

Citada no comunicado, a reitora da UÉ, Hermínia Vasconcelos, frisa que a universidade alentejana destaca-se "não só por manter uma taxa de colocação de 95%", mas também pelo facto de ter sido "uma das poucas universidades que aumentou o número de colocados" na 1.ªfase, numa conjuntura de "diminuição em 4%", do número de candidatos ao ensino superior.

No ano em que se assinala o cinquentenário da criação do Instituto Universitário de Évora que permitiu o ressurgimento da UÉ, em meados dos anos 70 do século passado, estes resultados demonstram o "dinamismo" da instituição, que "atrai anualmente milhares de jovens" provenientes de todo o país e de vários pontos do globo, com "mais de 70 nacionalidades diferentes" representadas na comunidade estudantil.

"É, de facto, um ambiente de formação singular, que proporciona aos estudantes uma experiência cultural enriquecedora numa universidade orgulhosa da sua história, mas sobretudo preocupada com o futuro e com a formação das novas gerações", acrescenta.

No comunicado é ainda mencionado que as vagas sobrantes (67) da UÉ vão estar a concurso na 2,ª fase do CNA, que tem início na segunda-feira e decorrerá até ao dia 05 de setembro.