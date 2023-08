Lotaria Popular com prémio de 50 mil euros

O primeiro prémio da Lotaria Popular desta quinta-feira, no valor de 50 mil euros, vai para a fracção com o número 24.616. As restantes fracções valem 5 mil euros.

O segundo prémio, no valor de 6 mil euros foi para a fracção número 93.287; o terceiro prémio para a 70.602, no valor de 3 mil euros; o quarto prémio é para a fracção número 77.611, valendo 1.500 euros.

De acordo com a informação divulgada pelo Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, a próxima extracção acontece a 31 de Agosto, com a designação 'Nomes Próprios: Filipa', tendo o primeiro prémio em jogo 75 mil euros, no total de seis fracções e 50 mil euros na fracção sorteada.