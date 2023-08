Marinha apreende barco a sul de Faro por suspeita de ligação a narcotráfico

A Marinha apreendeu esta manhã uma embarcação a 93 quilómetros a sul de Faro, suspeita de estar relacionada com tráfico de droga, e que era tripulada por dois cidadãos espanhóis, adiantou a força militar em comunicado.

De acordo com a informação divulgada, "o Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa, recebeu a informação que uma embarcação se encontrava à deriva com duas pessoas a bordo, a 50 milhas náuticas, o equivalente a cerca de 93 quilómetros, a sul de Faro".

"À chegada ao local constatou-se que se encontravam a bordo dois indivíduos, de nacionalidade espanhola, com 26 e 27 anos, indocumentados, sem necessidade de apoio médico, com a suspeita que a embarcação possa estar associada à atividade de narcotráfico.

A Marinha procedeu ao transporte da embarcação e dos tripulantes até às instalações do Comando-local da Polícia Marítima de Faro para identificação dos mesmos.

"A embarcação fica à guarda da Polícia Marítima por não ter sido possível provar o registo por parte dos tripulantes", adiantou o comunicado.

Na ação estiveram envolvidos o navio NRP Cassiopeia e "duas embarcações de alta velocidade, uma do Comando-local da Polícia Marítima de Faro e outra da Marinha, operada por Fuzileiros".

Embora enquandrando a ação numa "missão prioritária de busca e salvamento marítimo", o comunicado acrescenta que a Autoridade Marítima a Marinha "continuam a desenvolver missões de combate ao narcotráfico no Algarve, tendo desde o início do ano efetuado a detenção de 63 pessoas e a apreensão de 27 embarcações de alta velocidade com cerca de 30 toneladas de produto estupefaciente".