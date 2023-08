BRICS acordam expansão e formato de adesão para novos membros

O grupo de economias emergentes BRICS acordou hoje a expansão do bloco e o formato para a adesão de novos membros, durante a cimeira, a decorrer em Joanesburgo, anunciou a chefe da diplomacia da África do Sul, Naledi Pandor.

"Essencialmente, concordamos na questão da expansão, temos um documento que adotámos que estabelece diretrizes e princípios, e processos para considerar os países que desejam tornar-se membros do BRICS, o anúncio mais detalhado será feito pelos líderes do BRICS antes da conclusão da cimeira", afirmou Naledi Pandor.

A ministra das Relações Internacionais e Cooperação sul-africana falava a um canal de rádio tutelada pelo seu ministério na cimeira que decorre até quinta-feira em Joanesburgo, África do Sul.

Naledi Pandor disse também que o bloco estabeleceu uma aliança de mulheres e um fórum para a juventude dentro do BRICS (grupo composto por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul).

"É extremamente importante, e a formação da juventude, pela primeira vez tivemos dois jovens líderes a dirigirem -se aos líderes do BRICS de uma forma muito positiva e inspiradora, estabelecendo as aspirações dos jovens dos países BRICS relativamente ao papel que esperam que os BRICS desempenhem no desenvolvimento dos jovens", salientou.

No campo empresarial, a governante sul-africana disse que o Conselho Empresarial dos BRICS apresentou o seu relatório anual "e, mais uma vez, observou-se uma série de áreas de acordo, especialmente um enfoque nas pequenas e médias empresas".

"Mas o que é realmente interessante este ano para mim com os BRICS, é que todo o mundo quer participar", salientou Naledi Pandor.

"Parece que o BRICS se tornou um conceito que se enraizou no discurso popular e estamos a ver o crescimento dos setores interessados e o governo está interessado, todos os governos, para garantir que se veja esta maior elaboração", adiantou.

Pandor reiterou que "o que é absolutamente fantástico é que o impulso vem das partes interessadas, da sociedade civil, das empresas, das mulheres, dos jovens, dos académicos, dos grupos de reflexão, pelo que o BRICS está a tornar-se um conjunto de interações multifacetadas entre toda uma série de instituições e partes interessadas nos países BRICS".

"Dada a sua dimensão, estamos a falar de milhares de pessoas a juntarem-se e penso que isto é absolutamente incrível", sublinhou a chefe da diplomacia sul-africana.

Mais de 20 países inscreveram-se formalmente para ingressar nos BRICS e vários outros manifestaram interesse em se tornar parte da "família BRICS", segundo o presidente sul-africano, Cyril Ramaphosa, anfitrião do evento, que decorre até esta quinta-feira, na capital económica sul-africana.