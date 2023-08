Mais 5 aeronaves e mais 58 bombeiros mobilizados pela UE para apoiar Grécia

A Comissão Europeia anunciou hoje ter mobilizado mais cinco aeronaves da frota da União Europeia (UE) e mais 58 bombeiros para a Grécia, devido aos incêndios em várias zonas do país, que já fizeram pelo menos dois mortos.

Em comunicado, o executivo comunitário anunciou que, "numa altura em que novos e devastadores incêndios florestais ardem em diferentes zonas da Grécia, a UE está a mobilizar rapidamente recursos adicionais de combate aos incêndios para apoiar os esforços dos bombeiros gregos".

Em concreto, de acordo com Bruxelas, estão já a caminho da Grécia cinco aeronaves de combate a incêndios estacionadas na Croácia, Alemanha e Suécia, e um helicóptero Blackhawk, no âmbito da rescEU, a reserva estratégica do Mecanismo Europeu de Proteção Civil.

Também hoje serão mobilizados 58 bombeiros e nove tanques de água da República Checa, assistência que se junta aos meios aéreos e terrestres de Chipre e da Roménia que chegaram na segunda-feira à Grécia.

No total, nos últimos dois dias, a UE disponibilizou às autoridades gregas sete aviões, um helicóptero, 114 bombeiros e 19 veículos para apoiar o combate aos incêndios florestais, que de acordo com os dados mais recentes já provocaram a morte de duas pessoas.

Para esta nova vaga de incêndios, a segunda no espaço de um mês e que já obrigou a uma série de evacuações, foi ainda disponibilizado o programa europeu de cartografia por satélite Copernicus, que já reproduziu dois mapas das áreas afetadas.

Citado na nota informativa, o comissário europeu da Gestão de Crises, Janez Lenarcic, reconheceu que a Grécia está "a assistir a uma escala sem precedentes de devastação causada por incêndios florestais este verão", razão pela qual o apoio da UE "é fundamental".

Depois de, no domingo, um incêndio descontrolado no nordeste da Grécia, perto da fronteira turca, ter destruído habitações e plantações e obrigado à evacuação de várias aldeias, o executivo comunitário anunciou na segunda-feira o envio de duas aeronaves de combate a incêndios baseados no Chipre e uma equipa romena de combate a incêndios, no âmbito do rescEU.

Também na segunda-feira, a UE mobilizou 56 bombeiros e 10 veículos.

A assistência agora anunciada segue-se à resposta da UE à anterior ativação do Mecanismo de Proteção Civil da UE pela Grécia no mês passado, quando foram mobilizados nove aparelhos aéreos, 510 bombeiros e 117 veículos, bem como o serviço de cartografia por satélite do programa Copernicus, que continua a avaliar os danos no país.

O mês de julho foi o pior que a Grécia já viveu, até ao momento desde 2008, em termos de incêndios florestais.