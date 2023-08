Cerca de 200 bombeiros gregos combatem chamas perto de Alexandrópolis

Cerca de 200 bombeiros gregos combatem pela segunda noite consecutiva o incêndio que deflagrou no sábado nas imediações da cidade portuária de Alexandrópolis, no extremo leste do país, onde já foram evacuadas 12 localidades.

O vice-governador da região, Dimitris Petrovich, explicou que os trabalhos de contenção se concentram nas aldeias de Nipsa, Dorikos e Amfitritis, bem como nas imediações do parque industrial da cidade, e que se prevê uma noite muito difícil devido aos fortes ventos que se fazem sentir na zona.

Os bombeiros estão a ser apoiados por 59 veículos, 16 aviões e sete helicópteros, segundo dados avançados pela agência Europa Press.

O receio de o fogo poder passar a fronteira e chegar à Turquia, levou o Governo de Erdine a declarar um encerramento temporário da fronteira para conter as chamas, segundo uma notícia do jornal grego Protothema.

Pelo menos três bombeiros ficaram feridos durante os trabalhos de contenção e estão agora a receber cuidados médicos no Hospital Geral Universitário da cidade, acrescenta a Europa Press, avançando que as cinco aldeias evacuadas nas últimas horas foram Monastiri, Feres, Amfitritis, Maistro e Avantos.