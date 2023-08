Uma centena de operacionais e 10 meios aéreos combatem fogo em Baião

Cerca de uma centena de operacionais e 10 meios aéreos encontravam-se hoje, pelas 09:45, a combater o incêndio que lavra em Baião, no distrito do Porto, que é o maior deste verão na região, segundo fonte da proteção civil.

De acordo com fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Tâmega e Sousa, às 9:45, o incêndio tinha duas frentes ativas, "num vale encaixado", em Teixeira e Teixeiró e lavra desde segunda-feira, em zona de serra, "longe de habitações".

"O vento está forte e dificulta as operações no terreno", disse a fonte, assinalando que no terreno atuam bombeiros de várias corporações da região Norte, prevendo-se o reforço de meios nas próximas horas.

A mesma fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Tâmega referiu esperar ser possível controlar as chamas "até ao meio-dia", observando, porém, que a situação está ainda muito difícil.