Pelo menos 12 mortos em acidente com autocarro na Turquia

Pelo menos 12 pessoas morreram e outras 19 ficaram feridas num acidente com um autocarro ocorrido hoje na região centro da Turquia, informaram as autoridades locais.

As mesmas fontes indicaram que o veículo despistou-se e caiu numa vala na beira de uma estrada perto da cidade turca de Yozgat.

O motorista do autocarro perdeu o controlo do veículo, que atravessou a via rodoviária em sentido contrário, segundo o governador da província de Tunceli, Mehmet Ali Ozkan, citado pelas agências internacionais.

O autocarro viajava de Sivas, a cerca de 240 quilómetros a leste de Yozgat, para a cidade de Istambul.

O governador afirmou que 11 pessoas morreram no local do acidente. A 12.ª vítima mortal do acidente foi confirmada mais tarde no hospital.

Os passageiros feridos, um dos quais em estado considerado grave, foram levados para hospitais da região.

As causas do acidente estão a ser investigadas, afirmou ainda Mehmet Ali Ozkan, acrescentando, no entanto, que as informações preliminares apontam para "uma falta de atenção" por parte do motorista do autocarro.