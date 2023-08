Kiev diz ter recuperado mais três quilómetros quadrados junto a Bakhmut

A Ucrânia anunciou hoje que as suas forças armadas libertaram na última semana mais três quilómetros quadrados nas imediações da cidade de Bakhmut, na província oriental de Donetsk, ocupada pela Rússia.

Com a recuperação desta área do território até agora ocupado, as forças ucranianas libertaram um total de 43 quilómetros quadrados nas imediações de Bakhmut, anunciou o vice-ministro ucraniano da Defesa, Hanna Maliar, citado por um canal oficial do exército na plataforma de mensagens Telegram.

Maliar adiantou também que prossegue o avanço ucraniano no flanco sul de Bakhmut, cuja tomada tinha sido proclamada pela Rússia em maio, após mais de meio ano de ataques à cidade liderados pelo grupo mercenário russo Wagner.