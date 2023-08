A importância das férias escolares

O período de férias escolares é o momento do ano mais ansiado por todos os alunos, nomeadamente para os mais novos.

Estar afastado da escola, das salas de aulas e sem a preocupação de realizar trabalhos, de estudar para testes de avaliação e de cumprir horários para iniciar as aulas é crucial para o desenvolvimento emocional, social e cognitivo de qualquer aluno.

São diversos os benefícios que advêm do descanso sem aulas, onde se destaca o convívio familiar e os relacionamentos com os amigos, visto que em tempo letivo nem sempre é possível estabelecer essas relações interpessoais.

Para além disso os momentos passados em tempo de férias escolares previnem o sedentarismo, o que tem vindo a preocupar muitos pais, dado o aumento da taxa de obesidade. Temos consciência que cada vez mais as crianças e os jovens ocupam grande parte do seu tempo livre à frente dos smartphones, dos tablets, da televisão, o que tem vindo a prejudicar o estado de saúde. A falta de exercício físico devido ao uso excessivo das novas tecnologias faz espoletar problemas de obesidade infantojuvenil, assim como a falta de atenção/concentração, a ausência de competências motoras, maior irritabilidade, aumento das birras, problemas de sono e até mesmo pode levar à depressão. Logo, é fulcral que a família incentive e estimule as crianças e jovens a dosearem o tempo de uso das novas tecnologias, de modo que possam praticar outras atividades lúdicas. As férias de verão são a altura ideal para as crianças poderem brincar com os seus pares no calhau, no areal, na piscina, no campo, em casa, possibilitando momentos de invenção de novas brincadeiras, facilitadoras de união entre amigos e familiares.

Já os jovens devem optar por encontros com os amigos, uma ida à praia ou ao cinema, momentos de diálogos com os colegas, projeção de passeios de bicicleta, realização de caminhadas, ida aos shoppings, realização de um lanche convívio em casa, na serra,… O mais importante é que as crianças e adolescentes possam vivenciar experiências de vida com qualidade, facilitadoras do desenvolvimento de competências emocionais.

Um momento destinado às férias é ainda fundamental para novos contactos com crianças e jovens das suas idades, independentemente de serem ou não da mesma escola, possibilitando assim, além de bons momentos de socialização, novas experiências e vivências.

As férias escolares promovem ainda o desenvolvimento de novas aprendizagens, novos conhecimentos e contribuem para a melhoria das funções executivas que ajudam na aquisição de novos conceitos.

Através da brincadeira há uma maior solidificação de conhecimentos e as crianças e jovens desenvolvem uma maior maturidade.

Em suma, as férias são os alicerces fundamentais para o crescimento saudável e harmonioso de qualquer indivíduo. Por isso, aproveitem as férias, que não tarda muito que o ano escolar está quase a espreitar!