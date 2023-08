Polícia deteve 24 condutores nas estradas da Madeira

Ao longo da última semana a Polícia de Segurança Pública deteve 24 condutores nas estradas da Madeira. Dezanove foram apanhados a conduzir embriagados, no Funchal, Câmara de Lobos, Ribeira Brava e Porto Santo, 4 sem carta de condução, no Funchal, e um foi detido no Porto Santo por desobediência, por recusar fazer o teste de alcoolemia.

Entre os dias 11 e 17 de Agosto a PSP registou também 52 acidentes de viação, que provocaram 13 feridos ligeiros.

Houve 45 colisões, 4 despistes, 1 atropelamento e 2 outros acidentes não especificados.