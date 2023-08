Transportadas para hospitais 63 pessoas das 848 assistidas sexta-feira na JMJ

A Proteção Civil e o INEM assistiram na sexta-feira 848 pessoas e transportaram 63 para os hospitais no âmbito da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), anunciaram hoje as autoridades.

Desde o dia 01 de agosto, quando começou a JMJ em Lisboa, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) e o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) prestaram assistência a 2.222 peregrinos, 174 dos quais foram transportados para unidades hospitalares, segundo o Sistema de Segurança Interna (SSI).

Os dados do SSI, referentes ao quarto dia da JMJ, dão conta de que o INEM e a ANEPC responderam a 911 ocorrências, num total de 2.386 ocorrências desde 01 de agosto.

Na conferência de imprensa diária sobre a JMJ, a médica do INEM Fátima Rato precisou que os casos atendidos no hospital de campanha, instalado no Parque Eduardo VII, em Lisboa, foram fundamentalmente pequenos traumatismos, situações decorrentes do calor, como desidratação e problemas alimentares.

"São coisas de gravidade menor e, como exemplo, posso referir que entre as 150 situações que tivemos reportadas no parque Eduardo VII, apenas houve necessidade de transportar 10 pessoas para o hospital", elucidou Fátima Rato.

No total, o INEM e a Proteção Civil empenharam, na quinta-feira, 637 operacionais e 323 meios.

Segundo a Santa Sé, 800.000 pessoas estiveram na sexta-feira no Parque Eduardo VII, em Lisboa, onde decorreu a Via-Sacra presidida pelo Papa Francisco.

Com as altas temperaturas previstas para este fim de semana, o INEM recomendou a todos os participantes na JMJ que adotem medidas de autoproteção com vista a prevenir problemas de saúde como reforçar a ingestão de líquidos, nomeadamente água ou sumos naturais, e evitar a ingestão de bebidas alcoólicas.

"Ter cuidados com a proteção solar, usando protetor solar, aplicando várias vezes ao dia, usar roupas leves, soltas e de cor clara e preferencialmente de algodão e utilizar chapéu e óculos de sol" e ter cuidado com a ingestão de alimentos que possam estar estragados devido ao calor são outros conselhos do INEM.

Caso surjam situação de menor gravidade ou em necessidade de aconselhamento de saúde, o INEM apela aos peregrinos para que contactem o SNS24 (808242424), indicando que "o 112 deve ser utilizado apenas em situações de emergência médica".

Lisboa está a ser palco da JMJ, com a presença do Papa Francisco, e até domingo junta milhares de peregrinos de todo o mundo.