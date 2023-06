Jackpot de 39 milhões de euros no próximo sorteio do Euromilhões

Não houve totalistas no concurso desta terça-feira do Euromilhões, ficando, assim, para o sorteio de sexta-feira, 30 de Junho, um jackpot de 39 milhões de euros.

Neste concurso, dois apostadores do estrangeiro acertaram no 2.º prémio, levando para casa um prémio com o valor de 244.467,63 euros.

Para o Portugal houve um 3.º prémio no valor de 19.045,37.

A chave do EUROMILHÕES desta terça-feira, 27 de Junho, foi: 17 - 22 - 23 - 27 - 44. E as estrelas 1 e 7.