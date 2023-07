Sismo de magnitude 4,1 sentido no Faial, Pico e São Jorge

Um sismo com magnitude 4,1 na escala de Richter foi sentido hoje nas ilhas do Faial, Pico e São Jorge, informou o Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA).

Segundo o CIVISA, o sismo foi registado às 04:41 (05:41 em Lisboa) e teve epicentro a cerca de 22 quilómetros a oeste de Capelo, no Faial.

"De acordo com a informação disponível até ao momento o sismo foi sentido com intensidade máxima IV/V (escala de Mercalli Modificada) nas freguesias de Capelo, Castelo Branco, Feteira, Praia do Norte, Cedros, Salão, Ribeirinha, Pedro Miguel, Praia do Almoxarife, Conceição, Matriz, Angústias e Flamengos (concelho da Horta, ilha do Faial)", referiu a fonte em comunicado.

A Lusa ouviu alguns habitantes da ilha do Faial, que reconheceram ter ficado em "sobressalto", devido à intensidade do abalo.

"Senti o sismo, eram 20 para as cinco e ele foi puxadinho e ainda aguentou um bocadinho. Depois fiquei ali naquele sossego, a ver se vinha mais algum, mas não veio", explicou um dos moradores, que preferiu não ser identificado.

José Cipriano contou que correu para a rua, com receio que a casa pudesse cair.

"Senti e bem. Estava acordado, parece que estava a adivinhar. Não dormi nada esta noite. Eram 20 para as cinco, senti a casa a estremecer e disse: é desta vez que eu vou", recordou.

Já Catarina Meirinho admitiu que o sismo desta madrugada fez-lhe recordar o terramoto de 09 de julho de 1998, que fez oito mortos e destruiu 70% do parque habitacional do Faial.

"Até me fez lembrar o sismo de 1998, lembrei-me logo disso. Levantei-me, vim à janela e estava uma noite linda, tal como há 25 anos", relatou.

Apesar do "sobressalto", o sismo não provocou estragos ou feridos, segundo confirmou à Lusa fonte do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores.

Segundo o CIVISA, o evento "foi ainda sentido com intensidade IV nas freguesias de Madalena e São Caetano (concelho da Madalena, ilha do Pico) e São João (concelho das Lajes do Pico, ilha do Pico), Rosais e Velas (concelho de Velas, ilha de São Jorge)".

Segundo a escala de Richter, os sismos são classificados segundo a sua magnitude como micro (menos de 2,0), muito pequenos (2,0-2,9), pequenos (3,0-3,9), ligeiros (4,0-4,9), moderados (5,0-5,9), forte (6,0-6,9), grandes (7,0-7,9), importantes (8,0-8,9), excecionais (9,0-9,9) e extremos (quando superior a 10).

A escala de Mercalli Modificada mede os "graus de intensidade e respetiva descrição".

Quando há uma intensidade IV, considerada moderada, os "carros estacionados balançam", as "janelas, portas e loiças tremem" e "os vidros e loiças chocam ou tilintam", podendo as paredes ou estruturas de madeira ranger, revela o Instituto do Mar e Atmosfera (IPMA) na sua página da Internet.

Com intensidade V, considerada forte, os sismos são sentidos fora de casa, as pessoas são acordadas, os líquidos oscilam e alguns extravasam, pequenos objetos em equilíbrio instável deslocam-se ou são derrubados, as portas oscilam, fecham-se ou abrem-se, ao passo que os estores e quadros se movem e os pêndulos de relógios param ou alteram o estado de oscilação, de acordo com a descrição do IPMA.