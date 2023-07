Fiscalização do mar dos Açores poderá vir a ser feita com drones da Marinha

A fiscalização do mar dos Açores e das novas áreas marinhas protegidas que o Governo Regional pretende criar no arquipélago, poderá vir a ser feita, num futuro próximo, com recurso a drones da Marinha Portuguesa.

"Nós estamos aqui hoje a testemunhar um momento histórico, a fazer um teste com um lançamento de um drone, que nos permitirá potenciar, através da ciência, melhor monitorização e melhor fiscalização da imensidão que é o nosso mar e os nossos recursos marinhos", explicou José Manuel Bolieiro, presidente do Governo Regional, durante um voo de teste efetuado pela empresa Uavision no Aeroporto da Horta, nos Açores.

O chefe do executivo de coligação (PSD, CDS-PP e PPM), recordou que a recente criação de uma zona livre tecnológica no arquipélago, por proposta da Escola do Mar dos Açores, abriu a possibilidade da introdução de novos meios tecnológicos, que possam ajudar as autoridades regionais e monitorizar as suas águas.

"A verdade é que, com boa observação, com boa monitorização, com boa investigação, podemos ter mais este elemento de boa e fidedigna fiscalização, desde logo num quadro muito exigente, que precisa muito do apoio científico e tecnológico, na criação das áreas marinhas protegidas que estamos a alavancar", frisou o governante social-democrata.

O executivo açoriano assumiu o compromisso de antecipar, até ao final deste ano, o aumento em 30 por cento, de novas áreas marinhas protegidas no arquipélago, numa iniciativa que tem sido consertada com as associações de pesca e com a comunidade científica.

Na ocasião, Nuno Simões, diretor geral da Uavision, uma empresa com sede em Portugal, que se dedica ao desenvolvimento e produção de aparelhos não tripulados, explicou que os drones têm "múltiplas" aplicações, para além da mera fiscalização.

"Podem ser empenhados na busca e salvamento, na monitorização das pescas e na Proteção Civil, e com uma grande vantagem, com um custo muito reduzido", sublinhou o CEO da empresa, que está a desenvolver uma nova aeronave, a partir dos Açores, em parceria com a Marinha Portuguesa.

"Numa altura em que temos o espaço aéreo muito saturado, sobretudo no continente europeu, é fundamental olharmos para os Açores como uma alternativa única, porque estamos no meio do Oceano Atlântico, e temos um espaço aéreo, felizmente, ainda muito pouco utilizado", frisou Nuno Simões.

As aeronaves não tripuladas que estão a ser testadas nos Açores, com uma autonomia de 16 horas de voo, são semelhantes às que têm sido utilizadas, a nível nacional, na prevenção e monitorização dos incêndios.