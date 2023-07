Líder da extrema-esquerda da Noruega demite-se depois de roubar óculos de sol

O líder de extrema-esquerda da Noruega e deputado Bjørnar Moxnes renunciou hoje ao cargo no seu partido depois de ter sido preso por roubar uns óculos de sol de marca de uma loja no aeroporto de Oslo.

"Cometi um grande erro e tornei-o ainda pior pela maneira como lidei depois com isso", escreveu Bjørnar Moxnes na sua página no Facebook, acrescentando: "Sinto muito por isso e quero pedir desculpa"

Em 30 de junho, Moxnes disse que foi multado em 3.000 coroas (250 euros) por levar sem pagar, duas semanas antes, uns óculos de sol da marca Hugo Boss, no valor de 1.199 coroas (cerca de 100 euros), de uma loja ‘duty-free’ no aeroporto de Oslo.

O político, de 41 anos, invocou imprudência, mas mudou várias vezes de versão sobre o episódio, captado por câmaras de circuito fechado e cujas imagens parecem enfraquecer a hipótese de um descuido.

Atualmente de baixa médica, Moxnes renuncia ao cargo de líder do partido de oposição Rødt (Vermelho), que liderou por 11 anos e que ajudou a desenvolver a ponto de conquistar sete lugares no parlamento nas eleições legislativas de 2021.

De acordo com as regras vigentes na Noruega, é impossível renunciar a funções eletivas, como as de deputado, durante o mandato.

Até agora número dois do partido, Marie Sneve Martinussen, de 37 anos, assume temporariamente a liderança partidária.