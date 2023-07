Autoridades gregas mandam evacuar várias localidades da ilha de Corfu

As autoridades gregas mandaram hoje evacuar várias localidades da ilha de Corfu, depois de uma grande operação de evacuação, a maior de sempre na Grécia, na ilha de Rodes no sábado.

"Atenção Corfu. Se está em Santa Magoula, Porta, Palia Perithia e Sinies, tem que abandonar o local em direção a Kasiopi. Incêndios na zona. Siga as instruções das autoridades", informou o serviço de emergência grego, o 112, segundo a agência de notícias Europa Press.

Corfu situa-se entre as costas da Grécia e de Itália. Do outro lado do país, já perto da costa da Turquia, na ilha de Rodes, no sábado, cerca de 30 mil pessoas tiveram de deixar as suas casas ou os hotéis onde estavam alojadas, na sequência do violento incêndio que assola a parte leste daquela turística ilha.

🚨🔥



And again. But not Rhodes, this is Corfu, 600 miles away, in the last hour. Evacuations underway in several areas.



We are in a climate emergency and those who pretend otherwise will never be forgiven. pic.twitter.com/qbJEooeKHz — Brendan May (@bmay) July 23, 2023

Segundo dados da polícia, cerca de 19 mil pessoas foram retiradas por precaução, das quais 16 mil por terra e três mil por mar.

No total, uma dúzia de localidades tiveram de ser evacuadas, incluindo Lindos, uma das principais atrações turísticas da ilha, com a sua Acrópole a delinear o topo da colina.

As temperaturas elevadas e as constantes mudanças de direção do vento estão a dificultar o trabalho dos 266 bombeiros, 49 veículos terrestres e sete aviões que estão na ilha a combater as chamas.

Entretanto, o operador turístico TUI anunciou hoje a suspensão de todos os voos de passageiros para a ilha de Rodes, devido aos incêndios, medida que se mantém até terça-feira.

"Até terça-feira, o grupo alemão não efetuará novos voos de turistas para a ilha", declarou à AFP a porta-voz Linda Jonczyk, acrescentando que estão a ser mantidos voos vazios para retirar os milhares de turistas que ainda se encontram na ilha e que foram afetados pelos incêndios.

As cerca de 30 mil pessoas que tiveram de abandonar as suas casas ou hotéis foram alojadas em ginásios, escolas e centros de conferências, tendo aí passado esta noite.

A ilha de Rodes, com mais de 100 mil habitantes, é um dos destinos turísticos mais populares da Grécia, estando a ser assolada por incêndios há seis dias. No ano passado, a ilha recebeu cerca de 2,5 milhões de turistas.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros grego criou uma unidade de crise em Atenas para facilitar o repatriamento de turistas estrangeiros.