Incêndio leva à retirada preventiva de cerca de 2.500 pessoas da ilha grega de Corfu

Quase 2.500 pessoas foram retiradas, durante a madrugada, de Corfu, na Grécia, onde um incêndio lavra no norte desta ilha turística, disse hoje um porta-voz dos bombeiros.

O incêndio florestal levou à "retirada preventiva de 2.466 pessoas", esta madrugada, indicou Yannis Artopios.

Até agora, não há residências ou hotéis destruídos, acrescentou.

No domingo, as autoridades já tinham mandado evacuar várias localidades da ilha de Corfu, depois de uma grande operação de evacuação, a maior de sempre na Grécia, na ilha de Rodes no sábado.