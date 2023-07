Lula da Silva vai iniciar "campanha global contra a desigualdade"

O Presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, anunciou hoje que vai iniciar "uma campanha global contra a desigualdade", depois de ter falado com o Papa Francisco, com quem se reuniu há um mês no Vaticano.

"Eu agora vou começar uma campanha, já falei com o Papa, com o Conselho Mundial de Igrejas, vou começar uma campanha global contra a desigualdade", afirmou o líder progressista num evento com sindicalistas, na zona metropolitana de São Paulo.

Lula da Silva, de 77 anos, afirmou que "é necessário acabar com a desigualdade no mundo".

"Há gente à procura de espaço para viver na Lua e há gente que não tem espaço para viver na Terra. Precisamos cuidar o nosso povo, aqui, no nosso planeta, na nossa casa", defendeu.

A desigualdade, que é um problema crónico no Brasil, é um dos temas centrais da vida política de Lula da Silva, que costuma mencionar este flagelo nos discursos que faz em fóruns internacionais.