EUA pedem informações à Coreia do Norte sobre soldado americano detido

Os Estados Unidos enviaram mensagens à Coreia do Norte para que informe, pelo menos, sobre como está o soldado americano que cruzou a fronteira daquele país e está detido.

Em conferência de imprensa, o porta-voz do Departamento de Estado, Matthew Miller, confirmou que essas mensagens foram enviadas, embora sem dar detalhes sobre os canais usados, sobre se essas mensagens chegaram ou se houve uma resposta.

"Pedimos informações sobre o estado de saúde" do soldado e também para deixá-lo "voltar em segurança", disse aos jornalistas.

Mattew Miller reconheceu que o governo dos Estados Unidos está "preocupado" com o soldado e a sua condição física, "dado o tratamento" que a Coreia do Norte teve no passado com outros prisioneiros.

O porta-voz admitiu que as comunicações entre os dois países são sempre "limitadas", apesar das tentativas dos EUA, garantiu, de falar com a Coreia do Norte sobre questões como o programa nuclear ou a "violação" das resoluções da ONU.

Mattew Miller insistiu que as mensagens sobre o soldado foram enviadas e disse confiar que foram recebidas, garantindo não saber que o soldado teve qualquer contacto com a Coreia do Norte antes de decidir cruzar a fronteira.