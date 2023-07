Comunidade portuguesa de Jersey quer melhores instalações consulares

A comunidade portuguesa em Jersey espera que a visita, entre sexta-feira e sábado, do secretário de Estado das Comunidades Portuguesas resulte em melhorias nas instalações do consulado honorário na ilha, afirmou o conselheiro João Carlos Nunes.

"O consulado honorário tem instalações desatualizadas que não oferecem condições para oferecer bons serviços", afirmou o conselheiro das comunidades madeirenses à agência Lusa, a propósito do posto na capital, em St. Helier.

Nunes espera que esta visita de Paulo Cafôfo desbloqueie um investimento e manifestou a ambição para que, num futuro próximo, seja possível alargar o tipo de atos consulares disponíveis, como a emissão de documentos.

Paulo Cafôfo desloca-se a Jersey e Guernsey na sexta-feira e sábado para contactar com a diáspora residente naquelas ilhas do Canal da Mancha, ao largo de França.

O programa da deslocação inclui visitas a empresas lideradas por portugueses e lusodescendentes, encontros bilaterais com as autoridades locais e encontros com organizações associativas, empresários e membros da comunidade portuguesa.

De acordo com um comunicado, o secretário de Estado pretende reforçar os laços entre Portugal e a comunidade portuguesa, bem como explorar oportunidades de cooperação com autoridades locais em áreas como a educação, a cultura e a economia.

Na sexta-feira, será ainda realizada em Jersey uma cerimónia de entregas de entrega de 'tablets' no âmbito do programa de digitalização do Ensino de Português no Estrangeiro.

Dados estatísticos indicam que os quase 9.000 cidadãos portugueses na ilha de Jersey correspondem a 8% do total da população da ilha, mas João Carlos Nunes acredita que, incluindo lusodescendentes, chegue aos 23.000.

"A visita de um representante do Estado português é sempre bem-vinda para criar um ponto de ligação com a comunidade", afirmou este madeirense, que reside na ilha há cerca de 50 anos.

No sábado, Cafôfo vai estar em Guernsey, onde cerca de 1.700 cidadãos portugueses têm o estatuto de residente.

A deslocação enquadra-se no conjunto de iniciativas lançadas por Paulo Cafôfo denominado "Portugal no Mundo: Caminhos para a Valorização das Comunidades Portuguesas".

A visita coincide com uma presença consular do consulado-geral de Londres em Guernsey no sábado.

Apesar de estarem sob a coroa britânica e terem uma proximidade política e administrativa, as ilhas de Jersey e Guernsey são autónomas e independentes do Reino Unido.