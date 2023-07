Casal detido em São Miguel com 15 quilos de haxixe disfarçados com símbolo de campeão europeu

Um casal de meia-idade foi detido pela Polícia Judiciária (PJ), através do Departamento de Investigação Criminal dos Açores, após serem identificados e apanhados em flagrante delito de tráfico de droga dissimulada em pacotes com símbolo do clube de futebol Manchester City, campeão europeu e inglês na última época.

O homem com 57 anos e a mulher com 52 anos de idade foram detidos "no âmbito de uma operação policial desenvolvida na cidade de Ponta Delgada, Ilha de São Miguel, que permitiu a apreensão de uma quantidade superior a 15 quilos de haxixe" em sua posse, informa uma nota da PJ.

"O estupefaciente apreendido seria suficiente para a preparação de, aproximadamente, 30.500 doses médias individuais diárias", calcula. "Os arguidos foram presentes a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhes sido aplicadas as medidas de coação de prisão preventiva e de apresentações periódicas no órgão de polícia criminal da área de residência, respetivamente", acrescenta.