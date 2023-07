Filho de emigrantes madeirenses desaparecido há mais de uma semana na Austrália

Desaparecido há mais de uma semana, na Austrália, Adam Faria tem feito desesperar toda a família e amigos que continuam sem receber qualquer novidade sobre o paradeiro do lusodescendente.

O filho de emigrantes madeirenses naturais da freguesia da Madalena do Mar, na Ponta do Sol, encontra-se em parte incerta desde o dia 4 de Julho depois ter saído de casa, em Perth, para mais uma jornada laboral. Não só acabou por não comparecer no local de trabalho, como também não voltou a casa para junto da sua mulher e dos dois filhos.

O rosto de Adam tem surgido nos ecrãs televisivos do país, entre os quais o '7NEWS', canal noticioso de maior audiência na Austrália. A irmã, Chantelle, implorou aos telespectadores por qualquer informação sobre a sua localização.

Irmã de Adam tem lançado vários apelos através do Facebook.

Por favor volta para casa. A tua família e os teus amigos amam-te mesmo muito. Há muita gente que se preocupa contigo e que gosta de ti. As tuas duas filhas precisam mesmo que voltes para casa, por isso, por favor, volta para casa. O que quer que estejas a passar, não precisas de fazê-lo sozinho. Por favor volta para casa ou entra em contacto com um de nós só para sabermos que estás bem. Chantelle, irmã de Adam em declarações à '7NEWS'

A irmã de Adam Faria que indicou ainda que este comportamento não era nada expectável. "É 1.000% inesperado e atípico da parte dele", confidenciou. A adensar ainda mais as dúvidas, o filho de madeirenses tinha viagem marcada para Singapura, com a sua família, nessa mesma semana em que desapareceu.

Esta foi a última vez que o lusodescendente foi visto.

O técnico de informática foi visto pela última vez numa estação de serviço e saiu do local a guiar um Toyota Corolla. O seu telemóvel está desligado desde então.