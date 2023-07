Natalidade em alta na primeira metade do ano em destaque na imprensa

As notícias do dia, também, revelam novidades sobre a nova aposta de Cristiano Ronaldo nos Media. EStas são as capas dos jornais desta quarta-feira, 12 de Julho de 2023.

No Correio da Manhã:

- "Juízes adiam leitura de acórdão. Papa perdoa 82 crimes a Rui Pinto. Lei da amnistia salva 'pirata'"

- "CM revela proibições e restrições de trânsito em Lisboa de 1 a 6 de agosto"

- "Rui Costa confirma interesse. 'João Félix é um dos nossos'"

- "Lateral Ángel chumbado. Goleador de Amorim já está em Lisboa"

- "FC Porto. Inter prepara 40 milhões por Otávio"

- "Mundial feminino. Equipa das 'navegadoras' tem fortuna à espera"

- "Subida dos juros preocupa 90% dos portugueses"

- "O mistério de Émile: 'Vamos rezar por ele', pede família"

- "Ninguém a visita. Mãe de Jéssica abandonada na cadeia"

- "Auditoria. Remédios do INEM à mercê de pragas e sem controlo"

- "Eleições espanholas. Pedro Sánchez perde confronto com líder do PP"

- "Mirandela. Nove crianças vítimas de abuso sexual em escola"

No Público:

- "Natalidade aumenta pelo segundo ano consecutivo, após a quebra de 2021"

- "NATO: Zelensky exige que Vílnius não seja oportunidade perdida"

- "Defesa: Capitão Ferreira cancela audição na Assembleia da República"

- "Entrevista cirurgião José Fragata jubila-se esta semana: Nenhum serviço de saúde é gerido com uma estratégia"

- "Habitação: Despejos vão ter procedimento mais simples ainda este ano"

- "Visita do Papa: Rui Pinto pode vir a ser amnistiado em 216 crimes"

- "Universidades: Multiplicam-se os cursos de Inteligência Artificial"

- "Curtas Vila do Conde: O passado e o presente da curta-metragem nacional em foco a partir de hoje"

- "Exames nacionais: Provas do 9.º ano: uma 'boa surpresa' a Português, um novo desaire a Matemática"

No Jornal de Notícias:

- "Aumentos salariais no Estado asfixiam finanças das câmaras"

- "Nasceram mais 2.405 bebés"

- "Prevenção: Invasão do Porto e Gaia por 50 mil peregrinos põe polícias em alerta"

- "Matemática: Quase 60% de negativas no exame do 9.º ano"

- "Superior: Estrangeiros mais do que duplicaram em apenas seis anos"

- "Maia: Moradores contestam expansão de colégio"

- "Aveiro: Camionetas novas a preço antigo já a partir de agosto"

- "João González [realizador de 'Ice merchants']: 'A trajetória do filme foi inacreditável'"

- "Albufeira: Ronaldo chegou, viu, mas ainda não treinou"

No Diário de Notícias:

- "Procuradoria vai receber seis 'relatórios' da TAP"

- "NATO: 'Vamos convidar a Ucrânia assim que as condições estiverem reunidas', avisa secretário-geral da NATO -- 'É absurdo pensar num compromisso fixo', diz o especialista Vasco Rato"

- "Despesa pública com PPP da Saúde e ferrovia derrapa 18,3 milhões"

- "Infraestruturas: Burocracia ameaça prazos do novo aeroporto"

- "Justiça: Amnistia pode abranger 82 dos 90 crimes de Rui Pinto"

- "Negócio: Gestores da Cofina e Media Capital concorrem pelo controlo da dona do CM"

- "Sociedade: Posse de droga. Tribunais é que vão decidir se é tráfico ou consumo"

- "Segurança: 'Cartoon' polémico. Bloco e Livre questionam dois ministros"

- "Festival de música: Meco volta a receber três dias de 'rock' e não só"

No Negócios:

- "Receita com adicional ao IMI foi a mais baixa de sempre"

- "Os planos da Bondalti: Três fábricas de lítio verde estão em estudo - Arrancar com produção de hidrogénio em 2026 - Comprar empresas de água e biogás"

- "Energia: Grupo MCA ganha projeto em Angola de 1.290 milhões"

- "Novo aeroporto: Comissão já admite estender avaliação até janeiro de 2024"

- "Bolsa: Inteligência artificial puxou pelos ETF no 1.º semestre"

No A Bola:

- "'Vou falar com Rafa!', Rui Costa esclarece benfiquistas à chegada ao estágio a Inglaterra"

- "'Quem não gostava de ter João Félix? Mas é jogador do Atlético Madrid e apareceu nas capas dos jornais só porque sim', Rui Costa"

- "Sporting. 'Estou preparado para marcar golos', Gyokeres chegou finalmente a Lisboa"

- "FC Porto. 'Há quem esteja a reunir os fundos para pagar os Euro40 milhões', empresário de Otávio reage ao interesse do Al Assnr e diz que há também 'ofertas de grandes clubes europeus'"

No Record:

- "Benfica. 'João Félix é um dos nossos', Rui Costa confirma manchete de Record e aborda interesse no avançado"

- "Southampton-Benfica. Kokçu é a atração no primeiro teste da pré-época"

- "Benfica. Neres falha Supertaça por insultos aos rivais"

- "Sporting. Senhor 100 MEuro já fala português. Gyokeres vai ter a cláusula de rescisão mais alta do plantel"

- "FC Porto. 'Inter está a juntar 40 MEuro', revela empresário de Otávio"

- "2.ª Liga. Miura até aos 57 anos!"

E no O Jogo:

- "Sempre dos sócios. Novos estatutos. Proposta de alteração impede perda de maioria do FC Porto na SAD para potenciais investidores"

- "Milan congela Taremi"

- "Sporting. Final feliz na novela Gyokeres"

- "Benfica. Gonçalo e Rafa com propostas"

- "Braga. Salazar vai ter 'família à porta'. Entusiasmo do irmão, que alinha no Corunha"

- "V. Guimarães. Mangas pára dois meses"