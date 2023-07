GNR e bombeiros fazem buscas por jovem de Guimarães desaparecido em Ovar

A GNR, com o apoio dos bombeiros, está a fazer buscas em Esmoriz, Ovar, distrito de Aveiro, para tentar encontrar um jovem de 21 anos que foi dado como desaparecido pela família na segunda-feira.

O jovem, natural de Guimarães, distrito de Braga, terá assistido ao Festival de música eletrónica Sound Waves, em Esmoriz, no sábado, e terá sido visto pela última vez no domingo de manhã, no recinto do evento.

Fonte da GNR disse à Lusa que receberam hoje o alerta para o desaparecimento do jovem, tendo iniciado as buscas que estão a decorrer na localidade de Esmoriz e junto aos passadiços.

"Existe uma comunicação de desaparecimento para um indivíduo do sexo masculino de 21 anos que estaria no festival Sound Waves, que ocorreu de sábado para domingo", disse a mesma fonte.

Nas redes sociais são várias as publicações a apelar a quem possa ter visto o jovem vimaranense para contactar as autoridades.