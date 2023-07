Wall Street segue em terreno misto a aguardar dados sobre a inflação de Junho

A bolsa de Nova Iorque negociava hoje mista no início da sessão, com as atenções viradas para os dados da inflação de Junho e receios de que Fed retome em breve a subida das taxas de juro.

Às 14:55 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones seguia a valorizar-se 0,33% para 34.057,83 pontos, mas o Nasdaq, dominado pelo setor tecnológico, recuava 0,08%, para 13.674,91 pontos.

O índice alargado S&P 500 subia 0,24% para 4.420,23 pontos.

Depois de esta segunda-feira os dados divulgados pelo Departamento do Trabalho terem revelado que o mercado laboral norte-americano permaneceu sólido em junho, as atenções dos mercados estão agora voltadas para os dados da inflação de junho que vão ser divulgados esta semana.

O comportamento da inflação terá um papel relevante na decisão da Reserva Federal norte-americana (Fed) sobre as taxas de juro, quando se reunir no final deste mês, havendo receios de que possa retomar as subidas.

Quando se reuniu no início de junho, a Fed manteve a sua taxa de juro de referência, fazendo a primeira pausa em mais de um ano, porém os seus responsáveis sinalizaram que podem ser necessários novos aumentos ainda durante este ano.