Mercado imobiliário: compra de casas mais baratas, menos capital pedido à banca e taxas de juro mistas

O portal imobiliário idealista acaba de publicar um estudo com base no relatório trimestral do idealista/créditohabitação em Portugal, na qual destaca que as "famílias continuam a comprar casa em Portugal (mas fazem-no de forma diferente), compram casas mais baratas, o valor contratualizado no empréstimo da casa desce, o montante de entrada no empréstimo da casa sobe e as taxas mistas ganham peso".

No estudo divulgado nesta manhã de segunda-feira, a análise versa sobre o "crédito à habitação contratualizado em Portugal; quem são as famílias que compram casa com crédito habitação?; o crédito à habitação assinado por faixa etária; qual a relação entre rendimentos e endividamento das famílias?", resume a empresa.

"Instabilidade e incerteza passaram a ser palavras de ordem. A inflação esmagou o poder de compra dos portugueses. E quem quer comprar casa depara-se com ofertas de crédito habitação cada vez mais caras por via da subida dos juros. Mesmo perante este cenário, as famílias continuam a comprar casa em Portugal, mas fazem-no agora de forma diferente: compram habitações mais baratas e pedem menos capital emprestado aos bancos. E também começam a optar por outro tipo de taxa de juro: a taxa mista, que tem ganho terreno à taxa variável no último ano", resume o estado do mercado que é generalizado, inclusive para a Madeira, onde, ainda assim, "totalizaram-se 898 transações (2,6% do total). Foram alocados à região madeirense cerca de 195 milhões de euros no início de 2023 (2,8%)", refere.

"O atual contexto macroeconómico e financeiro tem arrefecido o negócio das casas em Portugal – é certo. O Instituto Nacional de Estatística (INE) revelou que se venderam menos casas entre janeiro e março de 2023 do que no período homólogo (-20,8%). Mas, ainda assim, foram realizadas 34.493 transações de habitações neste período, bem mais do que as registadas antes de 2017", por exemplo.

Como são os novos créditos?

O idealista salienta que "muitas destas famílias compraram casa com recurso a financiamento bancário, que muito encareceu desde 2022 até hoje dada a subida abrupta das taxas de juro. Mas, agora, estão a contratualizar créditos habitação de forma diferente, conclui o relatório trimestral sobre o mercado hipotecário, publicado pelo idealista/créditohabitação, esta segunda-feira, dia 10 de Julho de 2023". Assim, resumidamente: