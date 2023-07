Português condenado em França por pedofilia detido em Cabeceiras de Basto

Um cidadão português, de 46 anos, que estava foragido à justiça francesa, após condenação a uma pena efetiva por pedofilia, foi detido no concelho de Cabeceiras de Basto, distrito de Braga, disse hoje à agência Lusa fonte policial.

Em comunicado, o Comando Territorial da GNR de Braga diz que, "no seguimento de uma investigação à suspeita de um homem foragido à justiça francesa", militares do posto de Cabeceiras de Basto procederam à detenção do homem, na sexta-feira, dando cumprimento a um mandado de detenção europeu (MDE).

Fonte policial explicou à Lusa que à GNR chegou uma denúncia anónima a dar conta da presença do suspeito no concelho de Cabeceiras de Basto, acrescentando que o homem havia sido condenado a uma pena efetiva por crimes relacionados com pedofilia cometidos em França.

A GNR refere ainda no comunicado que o homem foi detido, constituído arguido e presente ao Tribunal da Relação de Guimarães (TRG) para aplicação de medidas de coação.

O TRG determinou que o arguido ficasse em prisão preventiva e deu cinco dias à defesa do detido para que apresente recurso, adiantou a mesma fonte policial.