João Pinheiro vai dirigir o Marítimo- Estrela da Amadora, jogo da segunda mão do play-off

João Pinheiro foi o árbitro nomeado pelo Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol, para dirigir o Marítimo e Estrela da Amadora, jogo da segunda mão do play-off da I Liga/II Liga, a ter lugar no domingo, 11 de Junho, pelas 20h15 no Estádio do Marítimo.

Refira-se que João Pinheiro, árbitro da Associação de Futebol de Braga e que dirigiu, neste último domingo, a final da Taça de Portugal entre o Braga e o FC Porto, é um arbitro internacional, de 35 anos, que esta época dirigiu um jogo da Liga dos Campeões e um outro da Liga Europa e, na I Liga portuguesa, esteve em 20 jogos, mas este, do play-off, será o primeiro em que vai encontrar o Marítimo.

João Pinheiro será auxiliado por Bruno Jesus e Luciano Maia, sendo Cláudio Pereira o 4º árbitro, enquanto o algarvio Nuno Almeida estará no VAR, coadjuvado por André Campos.