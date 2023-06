Aberto concurso para 50 agentes da Polícia Marítima

Está aberto um concurso com 50 vagas para ingresso no curso de formação de agentes da Polícia Marítima. As candidaturas decorrem num prazo de 15 dias úteis.

Com este concurso, o Ministério da Defesa Nacional prossegue o objectivo de rejuvenescimento dos quadros da Polícia Marítima, assegurando elevados graus de prontidão e de eficácia operacional, compromisso também assumido em sede do Orçamento do Estado para 2023. O Aviso nº 12209/2023 foi hoje publicado em Diário da República.

O concurso para ingresso no curso de formação de agentes pretende prover 50 lugares na categoria de Agente de 3.ª classe da Polícia Marítima e terá a duração de 18 meses.

A Polícia Marítima é um órgão de polícia criminal, à qual compete garantir e fiscalizar o cumprimento da lei nos espaços nos espaços marítimos sob soberania ou jurisdição nacional e nos demais espaços fluviais sob jurisdição da Autoridade Marítima Nacional.

Faz parte da sua missão preservar a regularidade das actividades marítimas, a segurança e os direitos dos cidadãos, bem como prevenir e combater a criminalidade, e participar como polícia de especialidade na investigação dos crimes de poluição, no âmbito do transporte marítimo e da segurança da navegação e dos crimes sobre embarcações.