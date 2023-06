Poupanças dos portugueses a voar aos 41 milhões por dia

Bom dia. Há hoje vários assuntos de grande relevo nas edições dos jornais diários e revistas semanais publicadas nesta quinta-feira, 29 de Junho de 2023.

No Correio da manhã:

- "Portugueses tiram 41 milhões por dia dos bancos"

- "Família e impostos convencem Di Maria [Benfica]"

- "Lágrimas e aplausos no adeus ao 'Menino Tonecas'"

- "Bebé ao cuidado de ama morre afogado"

- "583 mil esperam primeira consulta"

- "Dose excessiva - Erro de farmacêutico põe criança em risco"

- "Não pagou mil euros e foi parar à cadeia onze anos depois"

Na revista Visão:

- "Entrevista exclusiva - Pedro Adão e Silva: 'Os portugueses são mais sensatos do que os comentadores'"

- "O ministro da Cultura, que faz parte do núcleo duro de António Costa, quer uma gestão empresarial nos museus e está preocupado com a polarização na comunicação social. Nunca perdeu um jogo do Benfica em casa, nesta temporada, e sonha ver um concerto de Brian Eno"

- "Rússia - A ameaça Prigozhin + Análise de Bernardo Pires de Lima e Sónia Sénica"

- "Imobiliário - Os condomínios com os melhores preços nas periferias"

- "À mesa - 42 restaurantes para saborear a gastronomia nacional"

Na revista Sábado:

- "Comporta, Troia e Melides - As novidades no paraíso dos famosos. Os melhores restaurantes e petiscos. Os novos hotéis de luxo. As praias, atividades e passeios de sonho"

- "Susana Torres - Clientes da ex-'coach' de Éder dizem ter sido lesados em milhares de euros"

- "Perigo de morte - Há cada vez mais crianças a engolir pilhas de lítio"

No Público:

- "Mais de 807 mil cidadãos não poderão votar onde quiserem nas europeias"

- "Exames nacionais - Um dos grandes problemas da Matemática continua a ser... o Português"

- "Prova 'foi mais fácil do que esperava'"

- "Registo de novos alojamentos locais em prédios vai depender de autorização do condomínio"

- "Conselho Europeu - União Europeia faz prova de unidade no apoio à Ucrânia"

- "Bancos centrais - Emprego pode ser vítima da luta contra a inflação"

- "Hospital - Autarca PS de Loures desiludido com Manuel Pizarro"

- "Inédito - Concerto para Piano de Busoni por Vadym Khodolenko"

- "Património - Rei D. Dinis regressou ao túmulo e sem espada. Estudos vão continuar"

- "Reportagem - O futebol também se pode jogar a andar. O Walking Football veio de Inglaterra e está em Portugal"

No Jornal de Notícias:

- "'Beatriz' passou metade da vida a fugir da violência doméstica - Há quatro pedidos de ajuda por dia. Hoje é lançada nova campanha"

- "Estado ganha nove milhões por mês com jogo online"

- "Futebol - Arábia Saudita ataca em força jogadores e treinadores portugueses"

- "Entrevista a Harrison Ford: 'Adoro o que Indiana Jones me deu'"

- "Lisboa - Moradores pagos para emprestar moradas a imigrantes"

- "Espinho - Ex-autarca sai da cadeia e fica preso em casa"

- "Saúde - Farmácias vão poder vacinar contra a covid"

- "Matosinhos - Eólicas de Leixões ficarão a 38 quilómetros da costa"

- "Economia - Há mais de 40 anos que as poupanças não baixavam tanto. Retirados dos bancos 8,8 mil milhões desde janeiro"

No Diário de Notícias:

- "Aeroportos no verão - SEF e PSP sob pressão para controlar 17 milhões de passageiros"

- "Centro histórico de Sintra sem carros"

- "Rendimento de capitais portugueses não conta - Despacho permite dar apoio à renda a quem tenha ganho com juros e dividendos"

- "Assembleia da República - Amnistia na JMJ só para jovens até aos 30 anos levanta dúvidas constitucionais"

- "Poupança - Bancos já perderam 8,8 milhões em depósitos neste ano"

- "Política externa - Diplomacia multilateral é trunfo de Portugal"

- "Fiscalização das secretas - Destituição do conselho começou? PSD e IL garantem que sim, PS assegura que não"

- "Rússia - 'General Armagedão' suspeito de conluio com Prigozhin"

- "'Enhanced Games' - Australiano quer criar mini-Jogos Olímpicos para atletas dopados"

No Negócios:

- "Alojamento local só com sim prévio de condóminos"

- "Daniel Gros, diretor do Centro de Estudos de Políticas Europeias: 'A crise energética está praticamente ultrapassada'"

- "Emília Vieira, CEO da Casa de Investimentos: 'Há indecência na forma como se trata o dinheiro das pessoas'"

- "Falcões fazem voo picado em Sintra contra inflação - Mário Centeno alerta para riscos de mais subidas das taxas de juro. Fernando Medina já apelou mesmo à presidente do BCE, Christine Lagarde"

- "Fundos europeus - Há ainda três mil milhões do PT2020 por executar"

- "Investimento - Fundo Explorer compra tecnológica portuguesa de inteligência artificial"

- "Função Pública - Finanças autorizam promoções para 216 inspetores da ACT"

No O Jogo:

- "Queremos ganhar tudo [Marcano]"

- "Defesa renova [com FC Porto] até 2025 e já aponta a conquistas"

- "Benfica -- Castellanos em linha com Schmidt"

- "Rodrigo Conceição avalia ofertas do estrangeiro"

- "Gyokeres seguro em Alvalade"

No Record:

- "Gyökeres faz as malas"

- "Sporting - Acordo iminente com o Coventry"

- "80 MEuro ou fica"

- "Águias fixam preço de Gonçalo Ramos"

- "Marcano por dois anos [FC Porto]"

- "Di Maria 'estou no melhor momento da minha vida´"

No A Bola:

- "João Neves blindado por 100 milhões"

- "Benfica quer proteger-se dos tubarões e vai subir cláusula"

- "Rafa pede prémio de assinatura de 10 milhões"

- "FC Porto - 'queremos tentar ganhar tudo', diz Marcano]"

- "Sporting -- Tiago Tomás rende 8,8 milhões"