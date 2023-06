Incêndio causou danos materiais em fábrica de portugueses na Venezuela

As autoridades venezuelanas estão a investigar as causas de um incêndio que causou elevados danos materiais numa conhecida fábrica de portugueses de produtos de borracha e matéria-prima para a indústria do calçado, em La Yaguara, Caracas.

O incêndio, que não provocou vítimas, segundo fontes da comunidade lusa local, teve lugar quarta-feira na Suelatex, uma empresa gerida por lusodescendentes e fundada em 1960 por dois irmãos naturais de Estarreja.

ATENCIÓN | Incendio afecta a empresa textil Suelatex, en La Yaguara #Caracas



Al lugar se trasladaron funcionarios de los Bomberos de Distrito Capital, quienes trabajan en la extinción del fuego.



Video: Cortesía. #21Jun

No combate ao incêndio, segundo o vice-presidente de Gestão de Risco e Proteção Civil, Carlos Pérez Ampueda, participaram funcionários dos bombeiros de Caracas e da proteção civil, e que obrigou à retirada do local "de trabalhadores de empresas e de hotéis adjacentes".

O incêndio provocou uma grande nuvem negra sobre a zona oeste de Caracas e obrigou a suspender o serviço elétrico em várias urbanizações das proximidades.

En la mañana de hoy, un incendio estalló en la zona industrial de La Yaguara, en la empresa textil Suelatex, ubicada en el municipio Libertador de Caracas, generando preocupación y movilizando a los cuerpos de bomberos de Distrito Capital y a la unidad de Protección Civil.

Criada em maio de 1960 pelos irmãos Francisco Marques Garrido e Joaquim Marques Garrido, a Suelatex foi pioneira na produção local de derivados do composto polímero PVC e resinas, para distintos fins, entre eles pisos e matérias-primas para a indústria do calçado.

O grupo empresarial Suelatex emprega mais de 800 trabalhadores.