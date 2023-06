Segredos pouco secretos e universidades à míngua nos destaques dos jornais

Bom dia. Várias notícias marcam o dia de hoje nos jornais nacionais, neste início de semana de 19 a 25 de Junho de 2023. E as notícias do título são apenas a 'ponta do iceberg' de edições com muito por ler.

No Correio da Manhã:

- "Encontrado em Braga. 'Pirinhos' assassinado na mala do carro"

- "PJ alerta para ajuste de contas na noite do Porto"

- "Atraso no processamento adia reembolsos do IRS a cidadãos"

- "Na Grande Lisboa. Denunciadas burlas com anúncios de casas"

- "Vitima de leucemia. 'Menina sorriso' perde batalha"

- "Para renovar. Rafa exige aumento ao Benfica de 75%"

- "FC Porto. Árabes querem Sérgio Conceição"

- "Horror em Coimbra. Mulher desesperada mata mãe idosa à pedrada"

- "Altas temperaturas. São João chega com onda de calor"

- "Na bola com Orbán. Direita vê Costa a preparar voos"

No Público:

- "Galamba classificou como secretos documentos a que todos têm acesso"

- "Reportagem: Repressão levou a droga de volta ao Porto mais pobre"

- "Excluída do 5G: Huawei diz que fica em Portugal enquanto clientes precisarem"

- "Guerra na Ucrânia: Europa de Leste 'está muito feliz com o regresso dos EUA'"

- "Educação: Autarquias assumem gestão de todas as AEC nas escolas"

- "Tráfico humano: Bsports: 'Este caso abala os alicerces do nosso futebol'"

- "Futebol: A primeira Liga das Nações da Espanha chegou nos penáltis"

- "Exposição: Museu de Arte Antiga expõe obra de um funcionário das Finanças que sabia desenhar"

- "Entrevista: Julian Thayer: 'Temos de ter compaixão' --- esse será o nosso 'segredo para sobreviver'"

No Jornal de Notícias:

- "Procura 'online' por explicações dispara antes dos exames"

- "Justiça 'apaga' centenas de pais a pedido dos filhos"

- "Empresário encontrado morto na mala de um carro em Braga"

- "Fiscalização: Mais de dois mil animais apreendidos a criadores e a canis"

- "Porto: Comerciantes desesperados com as obras levam Metro a tribunal"

- "Boavista: Manuel do Laço parte aos 89 anos e deixa marca eterna entre os axadrezados"

- "Ciclismo: Mendonça nunca largou a amarela e deu brilho ao GP Douro Internacional"

No Diário de Notícias:

- "Universidades sem dinheiro para colocar investigadores nos quadros"

- "Blinken em Pequim para esvaziar o balão da desconfiança mútua"

- "Pedrógão Grande: Abrunhosa dá a cara por obra de Galamba e Medina pede desculpa"

- "Turismo: Empresas investem em habitação para atrair trabalhadores"

- "Brasil: Tribunal vai começar a julgar ineligibilidade de Bolsonaro"

- "Sissi: A imperatriz da Áustria que trocou o protocolo pela liberdade"

- "Reportagem: Tratar sem lesar. O poder da cirurgia robótica está na mão experiente do médico"

No Negócios:

- "Nova plataforma vai atacar corrupção nas apostas desportivas"

- "Ema Paulino, líder da Associação Nacional de Farmácias: 'É preciso rever a comparticipação dos medicamentos'"

- "Concorrência: Subvenção à ex-líder está há três meses por decidir"

- "Energia: Schneider Electric cresce 16% à boleia da crise"

- "Administrações do PSI são campeãs da Europa na falta de experiência"

- "Juros superam capital na prestação da casa"

- "Investidor privado: Dividendos na forma de ações. E na hora de pagar impostos?"

No A Bola:

- "Benfica seduz Di Maria. A Bola revela plano das águias para convencer argentino a voltar à Luz"

- "Sporting. Pedro Gonçalves quer ser o mais bem pago"

- "FC Porto. Conceição com proposta das Arábias"

- "Seleção. Mundo do futebol condena assobios a Otávio"

No Record:

- "Benfica. Bento avança. Águias preparam oferta de 10 milhões pelo guarda-redes brasileiro"

- "Hóquei em patins. Título volta à Luz 7 anos depois"

- "Sporting. Na frente por Gyokeres"

- "FC Porto. Arábia tenta Conceição"

- "Seleção. Ronaldo 200 vezes Portugal"

- "Boavista. Manuel do Laço 1947-2023"

E no O Jogo:

- "FC Porto. 'Posso dizer que fico', em exclusivo a O Jogo, Pepê ignora assédio de outros clubes e promete uma época ainda melhor em 2023/24"

- "Sérgio desejado no Al Hilal"

- "Hóquei em Patins. Benfica. Campeão na casa do rival"

- "Seleção. Unidos contra assobios"

- "Espanha bate Croácia nos penáltis e conquista Liga das Nações"

- "3.º Grande Prémio Ciclismo Douro Internacional. Mendonça d'ouro em Lamego