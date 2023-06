CDS aberto ao diálogo com o Chega na Madeira "Nenhuma resposta é 'sim' ou 'não'", respondeu Nuno Melo quando questionado pelo DN sobre um eventual acordo com o Chega na Madeira

A Associação Nacional de Cuidadores Informais diz que, dos 13.974 cuidadores reconhecidos até 31 de Maio, apenas 4.421 recebem o subsídio e defende que este apoio devia ser, pelo menos, igual ao do salário mínimo nacional. A notícia é avançada pelo Jornal de Notícias (JN), deste sábado, 24 de Maio. "A Segurança Social está a pagar um valor médio de 297,74 euros por mês", escreve ainda o periódico nacional.

Refira-se sobre este tema que a Madeira foi a primeira no País a avançar com estatuto do cuidador informal, em Julho de 2019.

Público

- "Primeiros três meses do ano apontam para nova folga no Orçamento de 2023"

- "Especial: Portugueses ciganos, uma história que começou há cinco séculos"

- "Cibersegurança: Em 2022 houve mais crimes com maior impacto na população"

- "Trabalho: Tribunal aceita primeira ação de estafetas contra a Glovo"

- "Reportagem: As bolsas que os tiraram da guerra em Moçambique"

- "Património: Museus vão poder angariar receitas com fim da DGPC"

- "Trás-os-Montes: Quatro dias a seguir o passo certo dos burros"

- "Polónia: A luta pelo aborto é uma luta pela vida das mulheres"

- "Palácio de Queluz: O misterioso órgão da Capela Real está de volta a casa"

Jornal de Notícias

- "Suplemento especial Quadras de São João: Sempre a rimar e a bater recordes"

- "Quase metade dos cuidadores não estão a receber o subsídio"

- "Imigração: Número de estrangeiros sobe há sete anos seguidos e brasileiros lideram"

- "Prisões: Risco de suicídio aumenta com guardas exaustos"

- "Guimarães: Reformado mata mulher a golpes de faca"

- "Ataque: Mulheres ao comando quebram tabus no mundo do futebol"

- "Leixões: APDL sem capacidade para fazer novo terminal"

- "Escolas: Governo e autarquias lançam obras em 2024"

Diário de Notícias

- "Exploração: 30 investigações envolvem associações desportivas"

- "Primeiros 15 inspetores do SEF vão entrar na Polícia Judiciária"

- "Ucrânia: Chefe dos mercenários Wagner declara guerra ao comando militar russo"

- "TAP: Ponto final nos cortes salariais no verão, trabalhadores aplaudem 'mudança de paradigma'"

- "António Mendonça: 'Não me escandaliza que o Estado detenha uma 'golden share' na TAP"

- "Madeira: CDS não exclui acordos com Chega para vencer PS"

- "Espanha: Feijóo insiste numa maioria diante de acordos e vetos regionais ao Vox"

- "Jogos Europeus: Auriol e Messias de ouro, num dia com muitas medalhas para Portugal"

- "Brunch com... Allan Katz, antigo embaixador dos EUA: 'Hoje em dia, na América, a única coisa sobre a qual os dois partidos concordam é a China'"

- "Criação artística e IA: O desafio de separar o que é do homem do que é da máquina"

Correio da Manhã

- "Crime em Guimarães e mistério no Alentejo. Mais duas mulheres mortas. Margarida, de 62 anos, assassinada pelo marido"

- "Família de Ronaldo em férias na Sardenha"

- "Rendimentos: Tribunal aperta João Galamba"

- "Benfica: Rafa quer ficar livre para sacar milhões na Arábia. Rui Costa sonha com 'Penta'"

- "Sporting: Conventry atrasa Gyokeres"

- "FC Porto: Otávio só rende 15 milhões"

- "Portaria publicada: Pensões aumentam no próximo mês"

- "Lisboa: Gays e lésbicas em arraial com crianças"

- "Contas públicas: Rendimentos dos cidadãos em queda"

- "Benfiquistas julgados: Agressões em guerra de claques"

A Bola

- "Ardon Jashari na lista do Benfica. Encarnados já sabem quanto custa médio defensivo do Lucerna"

- "Domingos Soares de Oliveira deixa a Luz. Conversa decisiva com Rui Costa"

- "Sporting: Franco Israel quer jogar mais. Guarda-redes uruguaio promete 'dar tudo' na luta com Adán. Nuno Santos para ficar e renovar"

- "Arábia Saudita: Al Hilal ataca Paulo Fonseca e apresenta Rúben Neves"

- "FC Porto: 'Otávio seria decisivo no Inter', diz o empresário do médio"

Record

- "Di Maria como o aço. Preparador físico que o treinou em Itália dá garantia. 'Nunca vimos uma forma assim' - Leandro Moura. Reforço goza férias a tatuar conquistas. Águias exigem milhões a rivais por pérolas do Seixal"

- "Sporting: Tempo extra por Gyokeres. Proposta leonina é de 16+3 ME. Coventry atrasa para ouvir outros interessados"

- "FC Porto: SAD prefere prejuízo a vender em saldos. Pinto da Costa assume risco para vencer. Onyemaechi referenciado. Otávio recetivo ao Inter. Lazio atenta a Grujic"

O Jogo

- "Toni Martínez: Ponta de lança espera mais títulos em 2023/24, porque está na 'melhor equipa' e tem 'o melhor treinador'. 'Todos deviam trabalhar uma vez com Conceição'. 'Dizerem que foi uma má época é não perceber de futebol'. Mercado: Manchester United afasta-se de Diogo Costa"

- "Benfica: 'Di Maria é grande reforço'. Salvio considera que o compatriota tentará conduzir as águias 'ao topo da Europa'. Claques: Benfiquistas julgados por agressões"

- "Sporting: Afonso Moreira: Dos pelados à elite. Cracks de Lamego enche-se de orgulho por ver jovem extremo integrar a pré-temporada. Sócios votam hoje contas e orçamento do clube"

- "Braga: Tormena só fica se renovar"

- "Jogos Europeus: Chuva de medalhas portuguesas. Dongmo e Messias Baptista de ouro num total de quatro pódios"

- "Ciclismo: João Almeida campeão de contrarrelógio"