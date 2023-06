Cotação do Brent para entrega em Agosto cai 0,28% e fecha abaixo dos 74 dólares

A cotação do barril de petróleo Brent para entrega em agosto terminou sexta-feira no mercado de futuros de Londres em baixa de 0,28%, para 73,92 dólares.

O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar 21 cêntimos abaixo dos 74,13 dólares com que fechou as transações na quinta-feira.

Os renovados receios dos investidores quanto à evolução da economia internacional continuaram a pesar sobre a cotação do crude europeu, que prosseguiu a tendência descendente, depois de na véspera ter caído quase quatro por cento (3,89%).

Em termos semanais, o Brent acaba a semana em perda de 3,60% em relação a sexta-feira passada.