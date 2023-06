Ministro da Economia da Sérvia destituído por pedir sanções à Rússia

O ministro da Economia da Sérvia, Rade Basta, foi destituído por ter pedido que o seu país, um tradicional aliado da Rússia, se junte às sanções contra Moscovo devido à invasão da Ucrânia.

O próprio Basta indicou ter sido essa a causa da sua destituição, hoje anunciada pela primeira-ministra da Sérvia, Ana Brnabic.

A televisão pública RTS informou que a destituição foi solicitada pelo Partido Socialista (SPS), liderado pelo ministro dos Negócios Estrangeiros Ivica Dacic, coligado no poder com o conservador Partido Progressista Sérvio (SNS, conservador), do Presidente Aleksandar Vucic.

"O nosso país está a pagar um elevado preço ao não impor sanções à Rússia e isso está a tornar-se insuportável", argumentou Basta em março passado na rede social Instagram.

A Sérvia condenou a invasão russa mas é o único país candidato à adesão à União Europeia que não impôs sanções à Rússia, justificadas essencialmente pela dependência energética face a Moscovo.

No entanto, a Sérvia já acolheu cerca de 80.000 refugiados ucranianos desde o início da invasão russa em larga escala da Ucrânia, em 24 de fevereiro de 2022.