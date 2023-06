Governo anuncia reforço de 5 ME para promoção turística externa regional

O secretário de Estado do Turismo, Comércio e Serviços, Nuno Fazenda, anunciou hoje um reforço de cinco milhões de euros para promoção turística externa regional, a implementar pelas sete Agências Regionais de Promoção Turística (ARPT).

Segundo um comunicado do Ministério da Economia e Mar, o anúncio foi feito no decorrer do Conselho Estratégico para a Promoção Turística (CEPT), reunido, hoje, no Porto, onde foram apresentadas "as linhas de orientação para acesso das agências regionais de promoção turística à dotação adicional de cinco milhões de euros para a realização de Planos Extraordinários de Promoção Externa".

A dotação, a implementar pelas sete ARPT, para reforço da operação das empresas portuguesas nos mercados externos, "inscreve-se numa estratégia de crescimento sustentável do turismo nacional a nível global", realça o ministério.

O gabinete refere que a reunião do CEPT foi o primeiro evento oficial em que participou o novo Conselho Diretivo do Turismo de Portugal.

De acordo com o ministério, nos primeiros quatro meses do ano, face ao mesmo período de 2019, verificou-se um aumento do número de dormidas (14,2%), no indicador hóspedes (15,1%) e nas receitas geradas (43%), sendo os principais mercados a contribuir para este desempenho o Reino Unido, a Alemanha, Espanha, França e os Estados Unidos.

"A aposta em mercados que permitam um maior crescimento em valor e na redução da sazonalidade será também uma das prioridades estratégicas a seguir neste ano, com particular ênfase nos mercados maduros - Reino Unido, Espanha, Alemanha e França -, onde se pretende reforçar a conversão em vendas", refere o gabinete.

Nos mercados de crescimento e de diversificação "serão reforçadas as ações de notoriedade de Portugal e dos seus destinos regionais, a par de uma atuação mais seletiva e de oportunidades", acrescenta a mesma fonte.