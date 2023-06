Pelo menos 20 soldados ucranianos julgados no sul da Rússia

Pelo menos 20 soldados ucranianos que foram feitos prisioneiros durante os combates na Ucrânia, foram hoje levados a julgamento no sul da Rússia, noticiou hoje a Associated Press.

Estes soldados eram membros do batalhão Azov, uma unidade de elite das forças armadas ucranianas, que lutou contra as tropas russas no porto de Mariupol, no Mar de Azov, sendo acusados de envolvimento em organização terrorista e de participarem em ações para derrubar as autoridades apoiadas pela Rússia na região de Donetsk, adianta a agência de notícias.

Caso sejam condenados, as penas a que estão sujeitos estes soldados ucranianos podem ir de 15 anos até à prisão perpétua.

De um total de 24 pessoas acusadas, duas foram trocadas por prisioneiros de guerra russos no âmbito de uma troca de prisioneiros entre a Ucrânia e a Rússia.

De entre os 22 soldados ucranianos que enfrentam o julgamento no sul da Rússia, oito são mulheres que terão trabalhado como cozinheiras para o batalhão Azov.