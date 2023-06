Rússia ameaça abandonar acordo sobre a exportação de cereais ucranianos

A Rússia está a considerar abandonar o acordo sobre a exportação de cereais ucranianos, principalmente porque, segundo Moscovo, as cláusulas sobre a exportação de fertilizantes russos não foram respeitadas, disse hoje Vladimir Putin.

"Estamos agora a pensar em retirar-nos deste acordo sobre cereais (...). Muitas das condições que deveriam ser aplicadas não foram respeitadas", disse Vladimir Putin durante um encontro televisivo com correspondentes de guerra russos.

Putin acusou ainda Kiev de utilizar os corredores marítimos previstos no acordo para atacar a frota russa com drones.

O acordo permitiu exportar, nos últimos dez meses, mais de 30 milhões de toneladas de cereais ucranianos e aliviar a crise alimentar global causada pela guerra.

Moscovo afirma que, apesar de as exportações de cereais ucranianos terem sido retomadas, as exportações russas de fertilizantes e produtos alimentares continuam limitadas por obstáculos relacionados com as sanções impostas pelos países ocidentais após o início da guerra russa na Ucrânia, em fevereiro do ano passado.

No mês passado, as autoridades da Federação Russa avisaram que só se manterão no acordo depois de 18 de julho se forem levantadas as sanções sobre as exportações dos fertilizantes russos.